Artistas asisten a marcha #NoMeCuidanMeViolan

Ahora que nos tenemos, NUNCA nos vamos a soltar. Se los prometo, el presente es femenino para que el futuro sea igualdad. Hoy toca calle con todas mis hermanas. Vamos a latir juntas por todas las que ya no están y por todas las que vivimos con miedo desde hace muchísimo tiempo por los abusos de nuestras autoridades sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos. Por todas las que nacieron lejos de los privilegios establecidos por el patriarcado. Por las presas por abortar, por las muertas por abortar, por las niñas forzadas a ser madres por las ideologías de los padres, por cualquier mujer que vive una maternidad no deseada. Y por las que decidimos ser madres, que se nos respeten nuestros derechos y se dejen de sexualizar nuestros cuerpos y censurar nuestras lactancias. Es hora de caminar juntas. Nos abrazamos en la calle. #NoMeCuidanMeViolan #MiCuerpoMiDecision #YaEsHora #UnidasSomosMasFuertes #OrganizadasSomosInvencibles #NiUnaMenos ❤️💚💕