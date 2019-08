Con foto de su pasado, Aislinn Derbez muestra la impactante transformación de su rostro

Aislinn Derbez siempre se ha declarado en contra de las cirugías plásticas, asegurando que su belleza es natural.

La actriz sin duda heredó los fuertes rasgos de su papá, Eugenio Derbez. Al parecer, la joven se habría modificado la forma de sus orejas y la nariz, o al menos eso es lo que aparentan una fotografía de su infancia.

A juzgar por una reciente imagen que ella publicó se hace evidente que cayó en las manos del quirófano para mejorar su apariencia.

En la foto que subió a sus historias aparece Shakira, su papá y su medio hermano Vadhir Derbez. Pero algo que ha llamado la atención, es el cambio físico que ha sufrido desde entonces.

No es la primera vez que inmersa en críticas respecto a su físico, pues en varias ocasiones los usuarios han asegurado que se sometió a cirugías estéticas para transformar su rostro.

A pesar de las críticas y especulaciones, la celebridad nunca ha hablado de ello, pero las fotografías son una clara prueba de que la actriz ha cambiado mucho con el paso de los años.

Sin embargo, siempre ha aceptado que durante su juventud sus facciones siempre fueron grandes y que no se sentía segura.

“(En la adolescencia) No era nada bonita, siempre fui bastante… tenía mis facciones grandes, mi nariz y ojos gigantes y no me ayudó mucho, creo que me fui componiendo un poco después", dice.