"El Profesor" de "La casa de papel" habla sobre su intensa lucha contra el cáncer

El actor Álvaro Morte se ha convertido en toda una sensación, luego de darle vida al "El Profesor" en "La casa de papel".

Su inteligencia y su atractivo lo han posicionado como uno de los actores españoles más reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, muy pocos conocen la enfermedad que lo atacó por mucho años.

Durante una entrevista, Morte reveló que la prueba más difícil que le ha puesto la vida ha sido superar el cáncer.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna. Y no ha pasado nada”, explicó Álvaro a la “Revista Cocktail”.

Cabe resaltar que el español fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la pierna.

Asimismo, “El Profesor” confesó que la dura prueba lo hizo valorar muchas cosas y lo verdaderamente importante en la vida, no satisfacciones efímeras como la fama.

“Pero en ese tiempo pensaba: Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y a quienes me quieren? ¿He sido fiel a mis principios”, comentó el actor de La casa de papel.

Además detalló: “Eso me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor”.

La nueva entrega de La casa de papel

Álvaro Monte ha formado parte de una infinidad de proyectos, dentro de ellos varias series españolas para Antena 3 y otras productoras.

“Hay que disfrutar del camino, seguir trabajando con honestidad. Esta fama igual que viene se va. Soy consciente de que en muchos casos es efímero”, concluyó el actor.

Recordemos que fue hace tan solo unas semanas atrás se estrenó la tercera entrega de La casa de papel, la cual se convirtió en toda una sensación.

Miles de fanáticos ya esperan con ansias la fecha de la cuarta temporada.