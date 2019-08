FOTO. Lyn May deja en shock a sus fans al posar en tanga

View this post on Instagram

Me siento muy orgullosa de mi carrera, he tenido mucho éxito como artista, también orgullosa de mi público que me a apoyando mucho desde el principio cuando empecé con la película Tívoli y bellas de noche , en la novela no creo en los hombres, como vedette, en participaciones destacadas en vídeos musicales con plastilina mosh, hasta ahora con mon laferte Gracias público amado! Besos