VIDEO. Disney recuerda a Cameron Boyce con emotivo homenaje por el estreno de Descendientes 3

La muerte de la estrella de Disney, Cameron Boyce, conmocionó a millones de personas. Amigos y familiares del actor han pasado semanas duras desde su partida.

Sus compañeros de Disney aún no se reponen; sin embargo, saben que deben continuar en su memoria.

Esta semana, Disney publicó un video en homenaje al actor que falleció el pasado 6 de julio. El clip se encuentra en las redes sociales y fue colgado durante el estreno de "Descendientes 3".

El tierno rostro de Boyce ha conmovido a miles de personas. En el video se recuerdan los primeros del travieso Cameron en la televisión. Además, sus seguidores no dejan de comentar muestras de cariño para el actor y sus cercanos.

You mean everything to us 💖 pic.twitter.com/yIuesmkemn

— Descendants 3 (@descendants) August 3, 2019