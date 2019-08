5 documentales musicales que llegarán a las salas de cine

Los documentales musicales se han convertido en la mejor manera de dejar un recuerdo a largo plazo en la memoria de la gente; ahora con la posibilidad de verlos en pantalla grande o streaming.

Para este segundo semestre del año llegarán a las salas de cine algunos musicales protagonizados, en su mayoría, por cantantes o bandas legendarias que han marcado la historia musical a nivel mundial.

Algunas de estas como Led Zepellin, Roger Waters, Pavarotti que contrastan con agrupaciones nuevas como la coreana BTS.

Roger Waters convirtió su reciente gira Us+Them en una película, que incluirá material de la larga gira que finalizó en diciembre, con algo más de dos millones de espectadores en 150 recitales, y luego de 18 meses de dar vueltas por el mundo.

Este filme toma un segmento específico de la gira planetaria: junio de 2018, las cuatro presentaciones de Waters en el Ziggo Dome, de Amsterdam.

No obstante, la lista de temas está orientada hacia los clásicos de Pink Floyd, es decir, a Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall.

Roger Waters Us + Them will premiere at the 76th Venice Film Festival this September. @la_Biennale #BiennaleCinema2019 #Venezia76

Tickets for the worldwide cinema release on October 2 and 6 are available now from https://t.co/CLH4uGzcLF pic.twitter.com/sv00NxaaaR

— Roger Waters (@rogerwaters) July 25, 2019