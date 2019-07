VIDEO. Héctor Sandarti "cae preso" y el programa Un Nuevo Día lo hace viral

Héctor Sandarti dejó en shock a los seguidores del programa "Un Nuevo Día" tras aparecer tras la rejas en una publicación en redes sociales.

"Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, porque quiero ver el primer capítulo de la súper serie de de Telemundo, Preso No 1. No me la quiero perder. Sáquenme de aquí, soy inocente, soy inocente…", dice el conductor guatemalteco con desesperación.

Fue la cuenta de Instagram del matutino de Telemundo donde se reveló el video, logrando sacarle la risa a más de uno.

"Alguien que salve a @hectorsandarti que está loco por ver @preso1 ESTA NOCHE", escribieron junto al vídeo, con el que ha logrado sacarle más de una sonrisa o una carcajada al público.

Con la imagen el conductor promociona, con emoción, el estreno de "Preso No.1". Una historia que tiene como premisa el encarcelamiento del presidente de México.

El actor que le dará vida a Carmelo Alvaro, Erik Hayser habló de su personaje en dicho programa matutino de Telemundo.

Una decisión difícil

El famoso presentador dijo que hoy es un hombre feliz y con una gran familia. A través de un video reveló cómo fue que renunció a convertirse en padre biológico, sueño que tuvo durante toda su vida.

"Yo, como cualquier otra persona tenía el sueño de ser papá, mi vínculo paterno no estaba muy arraigado a mi vida porque mi padre murió cuando yo tenía un año y prácticamente no lo conocí, pero siempre dije algún día seré papá, en mi primer matrimonio no tuvimos hijos y mira que lo intentamos, pero Dios no quiso y no se dio".

Además, confesó la manera en la que su esposa Paulina Segura con quien ya tiene 4 años de matrimonio, le dijo que con ella no podría tener hijos.

"Llegó a mi vida una mujer maravillosa con una hija preciosa que me la comía por el encanto de criatura que era, se dio la relación, empezamos a enamorarnos y un día Paulina con mucho amor, me dice: 'Mira Héctor, yo te amo profundamente y te amo tanto que estoy dispuesta a dejarte si el sueño de tu vida es ser padre biológico porque yo hijos no te puedo dar, así que quiero que lo pienses muy bien, porque si esto sigue quiero que siga bien, Juliana es nuestra hija y la comparto contigo pero piensa bien si vas a renunciar a ser padre biológico para estar con nosotras' .

Héctor aseguró que no fue difícil tomar esa decisión tan importante y que cambiaría para siempre su vida.

"Lo pensé 5 minutos, no tuve que pensarlo mucho más, le dije te acepto a ti y a Juliana como mi hija y renunció sin ningún tipo de tristeza, dolor o reproche a la posibilidad de ser padre biológico y no me arrepiento hasta el día de hoy en lo más mínimo de esa decisión, Juliana ha sido una niña maravillosa de la cual le he aprendido mucho, le ha dado una felicidad a nuestra relación, es un ser maravilloso, noble, sensible y la verdad es que soy muy feliz de poder formar este hogar donde me llegó el paquete completo, esposa, hija y hasta perro". Finalizó.