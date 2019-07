El Güero Castro sigue casado con “La Gaviota” y revela la verdad del matrimonio falso con Peña Nieto

View this post on Instagram

“Para todos los que me preguntan, mi mamá está perfecta, tuvo un accidente casero, pero nada más. Todo bien, gracias” escribió su hija Sofía Castro en Instagram. De acuerdo con una fuente, Rivera sufrió un fuerte golpe en la cabeza, se lastimó un ojo y se zafó la mandíbula. El percance ocurrió el 12 de julio, día en el que sus familiares fueron vistas por primera vez en el lugar y donde estuvieron durante todo el fin de semana. #AngelicaRivera #México #Noticias #Infored_Bolivia