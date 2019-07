No solo Nick Jonas engordó, evidencian el aumento de peso que también ha tenido Priyanka Chopra

Hace unos días se viralizaron unas imágenes en las que Nick Jonas se veía con unas libras de más. Sin embargo, él no ha sido el único, ya que su esposa, Priyanka Chopra también ha ganado peso.

Recordemos que tanto el cantante como la actriz contrajeron nupcias en diciembre del año pasado. La boda de la pareja se celebró por todo lo alto, causando gran sensación entre sus fanáticos.

A post shared by Nick Jonas (@nickjonas) on Dec 4, 2018 at 4:48am PST

View this post on Instagram

Tanto Chopra como Jonas han sido visto en importantes eventos, pero algo que ha llamado la atención de la prensa es el evidente aumento de peso de ambos.

Por ahí dicen que la pareja ha sido víctimas de la maldición de los recién casados: subir libritas.

Ayer subí estas fotos. Todo iba bien, hasta que se burlaron de lo gordito de Nick Jonás . Me sentí súper mal y decidí borrarlas. Pero saben qué? Las subo de vuelta. No saben lo que me costó amarme. Perdón por no babearme mas, perdón, pero no puede estar más bueno este tipo pic.twitter.com/geOkXEtCVm

— pipe (@felipetulian) July 21, 2019