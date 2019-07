¿Cuáles eran las canciones más escuchadas cuando el hombre llegó a la luna en 1969?

Hoy se cumplen 50 años del hombre en la luna y aquí está la lista de las canciones más escuchadas en ese entonces.

Este 20 de julio se conmemoran los 50 años desde que el hombre pisara la luna por primera vez, este hecho histórico que se realizó en 1969 por Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, trae consigo muchas otras anécdotas que vale la pena recordar.

En el último año de la década de los 60's se grabaron canciones que aún permanecen en el top histórico de la música, también fue la última oportunidad que The Beatles grabaron juntos, el "Rey" Elvis Presley volvía con un éxito y Led Zeppelin y David Bowie iniciaban su carrera musical.

Canciones más escuchadas en 1969

El famoso cuarteto de Liverpool nos deleitaba con su famosa presentación en la azotea en el edificio Apple Corps de Londres, lugar en donde se encontraba su estudio de grabación, y su canción 'Get back' estaban en la lista de éxitos del momento:

El mítico Elvis Presley volvía a deleitar a sus fans con 'Suspicious minds', que fue su último single en llegar al número uno en Estados Unidos. El rey hasta este entonces había tenido un receso musical de casi 5 años por dedicarse al cine y darle prioridad a su vida personal.

La popular 'My way', adaptada de la canción francesa 'Comme d'habitude' por Paul Anka e inmortalizada por Frank Sinatra, no tuvo una gran aceptación de inmediato, pero con el paso del tiempo se ha vuelto una de las melodías más conocidas por Sinatra y traducida e interpretada por muchos otros artistas a través de todos estos años:

El joven inglés David Robert Jones, más conocido como David Bowie, se estrenaba por todo lo alto en el mundo musical con el sencillo 'Space oddity', de su segundo disco de nombre homónimo:

Led Zeppelin, el grupo británico de hard rock, estrena su segundo álbum titulado 'Led Zeppelin II' con la canción 'Whole lotta love' que muestra el particular estilo de la banda que los ha acompañado por toda su carrera: