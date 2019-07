Revelan detalles del estado de salud de Angélica Rivera luego de que sufriera accidente

View this post on Instagram

News: La ex primera dama, #AngélicaRivera , luego de su divorcio con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que su regreso a las telenovelas mexicanas está muy cerca. Después de su separación con el ex presidente de México, la actriz decidió mantener un perfil bajo ante los reflectores. "En su momento haré una rueda de prensa. Sí, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes para regresar", comentó Rivera frente a las cámaras. La actriz subrayó que su trabajo es su vida. "Mi trabajo es mi pasión. Mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida". #angelicarivera 🌟🐸🌟🐸🌟🐸🌟