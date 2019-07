Niurka muestra los senos ¡en plena entrevista!

Controvertida como siempre, esta vez, la cantante, actriz y bailarina Niurka Marcos volvió a sorprender a la prensa al levantarse la blusa ¡en plena entrevista!

Durante un evento de entretenimiento, la cubana fue cuestionada por varios medios de comunicación sobre la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía; cómo hace para mantenerse joven, entre otras cosas.

A post shared by Niurka Marcos. La AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) on Jul 10, 2019 at 5:44pm PDT

View this post on Instagram

No obstante, lo que más llamó la atención fue que sin culpa ni vergüenza, al hablar acerca los tratamientos a los que se ha sometido, se despojó de su ropa y mostró sus senos.

“Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen, que quítatelo a los cinco minutos no, que quédate media hora con él, yo así con la cara tiesa”, dijo la controvertida actriz.