VIDEO. Hugh Jackman cumple el sueño de una niña de 7 años durante uno de sus shows

Una niña de 7 años llamada Mía obtuvo el mejor regalo de cumpleaños hace unos días, al menos es lo que refrenda su mamá a través de su cuenta de Twitter.

La pequeña recibió la felicitación por parte de nada menos que Hugh Jackman, quien le cantó el clásico "Happy Birthday" en medio de su show en Denver, Colorado.

Thank you @RealHughJackman for making my daughter's dream come true! #TheManTheMusicTheShow @laughingmanco @Deborra_lee pic.twitter.com/ibROULjNIm

— Jillian W. (@ProfWojcik) July 13, 2019