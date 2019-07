FOTOS. Humillan a Gomita por convertirse en Jenni Rivera

Gomita ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales, pero esta vez no es por sus fotos candentes, sino por un homenaje que le hizo a Jenni Rivera.

Ella se dio a conocer en el programa “Sabadazo”, pero su fama creció cuando se revelaron las 5 cirugías que se sometió en un solo día y que transformaron su figura.

Ahora ha recibido duras críticas tras compartir en su Instagram unas fotos comparándose con la fallecida cantante, una de las artistas más famosas del género Regional Mexicano.

Aracely Ordaz decidió festejar el cumpleaños de “La Diva de la Banda” y lució dos looks, uno deportivo y otro casual, idénticos a unos estilos de Jenni.

Por supuesto los seguidores se fueron contra ella y la llenaron de críticas, señalando que “no le llega ni a los talones”.

Los más de 840 mil seguidores que posee en su cuenta de Instagram la dejaron en evidencia recientemente. Sus fanáticos aseguraron que la exconductora se sometió a una nueva cirugía plástica.

En está ocasión, la mexicana optó por aumentar sus glúteos, cosa que no fue del agrado de sus fans. Mientras que algunos la halagaron, otros optaron por manifestarle que su trasero se ve “muy extravagante”.

La también Youtuber confesó cuál de todas sus operaciones es la que más le ha dolido.

"La que más me dolió fue la de mis pompis, porque las prótesis eran algo nuevo para mi cuerpo. Tengo implantes y me inyectaron grasa que me sacaron de los brazos, la cintura, espalda y piernas, pero esas no dolieron tanto".