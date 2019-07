VIDEO. Ale Mendoza da apasionado beso a presentadora hondureña en pleno programa

Ale Mendoza protagonizó los titulares de la prensa rosa en Honduras, luego de su ardiente participación en un programa.

Resulta que estuvo invitado en el show “Algo Pinta”, del canal GO Tv, para hablar de su nueva música.

Sin embargo, el momento más “hot” vino cuando se ganó un beso de la guapa presentadora Ónice Flores.

Ambos hicieron una apuesta que consistía en comer alitas durante un momento de la transmisión, y él salió victorioso.

La conductora y el cantante guatemalteco tuvieron que besarse en la boca durante pocos segundos, para sellar su trato. La escena fue captada por las cámaras y de inmediato se hizo viral.

No es la primera vez que Ónice protagonice retos virales en las emisiones de su programa de entretenimiento.

Fue el mismo artista quien compartió el video en sus redes sociales.

La bella hondureña recién protagonizó un momento viral y polémico en una entrevista con la periodista Jackie Redondo, donde confesó ser bisexual.

“Mi sexualidad no es algo que avergüence, en realidad las fotografías no me molestan, no le hago mal a nadie y no lo voy a negar, sí tengo esa orientación sexual.