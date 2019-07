"Stranger Things" rompe récords de audiencia de Netflix

La tercera temporada de la serie retro de ciencia ficción "Stranger Things" ha sido vista por más de 40 millones de usuarios de Netflix en sus primeros cuatro días, informó el servicio de streaming, que rara vez proporciona cifras de audiencia.

El show ambientado en los 80, sobre un grupo de adolescentes que combate monstruos supernaturales, ha sido vista por un total de 40,7 millones de usuarios desde su estreno el jueves pasado, indicó la plataforma en Twitter el lunes de noche.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019