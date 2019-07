La RAE deja en ridículo a Anuel AA por terrible error ortográfico

View this post on Instagram

No se puede explicar lo que uno siente cuando escribe una canción, no por negocio sino por expresar un sentimiento real del corazón, y se vuelve la favorita de todos … No puedo encontrar las palabras, solo se que nací para esto porque me hace muy MUY FELIZ ❤️ G R A C I A S 🌊🌊🌊🌊