Esta es la escena que evidenciaría que Will Byers es gay, según los fans de Stranger Things

Hace tan solo unos días se estrenó la tercera temporada de una de las series más esperadas de este año. Recientemente, “Netflix” le dio la bienvenida a la nueva entrega de Stranger Things.

Los fanáticos recibieron muy bien los ocho capítulos que conforman la tercera entrega. Inclusive Stranger Things se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales.

Sin embargo, hubo un detalle que captó la atención de los seguidores. Este se enfoca en la sexualidad de uno de sus protagonistas.

Recordemos que desde el lanzamiento de la serie, los fans se han preguntado si uno de los jóvenes es homosexual. Y ahora, dentro de la nueva entrega, una escena podría revelar si Will Byers es gay.

Tras dos temporadas siendo abducido y poseído, Will Byers pasa la primera mitad de la nueva entrega lidiado con un asunto terrenal. Sin embargo, todos sus amigos se enfocan en “chicas” y “citas”, pero lo único que él quiere es volver a vivir los tiempos de salir en bici y jugar “Dungeons y Dragones”.

Stranger Things 3, revela la verdad…

La escena de la serie de “Netflix” que podría aclarar dudas sobre la sexualidad de Will está en el tercer episodio, llamado “The Case of the Missing Lifeguard”.

En ella, el pequeño recrimina a Mike porque ya sólo quiere “intercambiar saliva” con Eleven y no paran de hablar con chicas.

Ante la situación, Mike responde: “No es mi culpa que no le gusten las niñas”. Esta no sería la primera vez que se insinúe que Byers es gay. En la primera temporada, la mamá del joven afirma que el padre de Will le decía que era “marica”.

A pesar de que no se ha confirmado una cuarta entrega de la serie, los fanáticos esperan que próximamente se anuncie la fecha de estreno de Stranger Things 4.