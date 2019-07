Revelan imágenes de la costosa boda de la cantante guatemalteca Flaminia

A pesar de que ha estado alejada de los reflectores, Flaminia sigue siendo noticia en el mundo del espectáculo. Recientemente se compartieron algunas imágenes de su enlace matrimonial con el empresario Juan Pablo Gutiérrez.

Según algunos posteos de Instagram, la artista celebró su boda por lo civil el fin de semana pasado en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Algunos de los invitados decidieron compartir fotografías del emotivo momento en las diferentes redes sociales.

Instagram

Durante el evento, Flaminia utilizó un hermoso vestido en color blanco, el cual tenía detalles de perlas en las mangas. Asimismo, la artista lució un peinado semirecogido.

La famosa chef guatemalteca Mirciny Moliviatis y la modelo Alma Mazariegos subieron varios videos para felicitar a los ahora esposos.

Instagram

Como parte de las sorpresas, la interprete de canciones como “Reign Of Law”, “Trying to Believe” y “Try To Sync Me” ofreció un pequeño concierto durante la boda.

En otra fotografía compartida por la misma artista se puede ver un piano adornado con rosas color blanco.

Instagram

Recordemos que fruto del amor entre Flaminia y Juan Pablo nacieron tres pequeños.

“La familia no es algo importante, lo es todo”, lleva por título una de las recientes publicaciones que hizo la artista en su Instagram.

La carrera artística de Flaminia

Actualmente, Flaminia supera los más de 87 mil seguidores en la famosa red social. Además de ser cantante, la guatemalteca también es médico. En su momento, la artista resaltó que produce música “indie experimental”.

La cantante comenzó a tocar el piano cuando tenía 3 años, e inició su adiestramiento formal de piano clásico cuando regresó al país en 1992.

Cabe resaltar que Flaminia publicó en 2008 su primer material discográfico titulado “Trying to Believe”, mismo año en el que colaboró con el DJ Ronxx.

La cantante guatemalteca Flaminia muestra cuerpazo en sus viajes por el mundo La artista nacional comparte imágenes en su cuenta de Instagram de sus constantes viajes llenos de lujos.

En 2010 también participó con Francis Dávila para su álbum debut “Shine”.