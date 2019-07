Insultos y golpes, Alejandra Guzmán revela que Frida Sofía le pegaba

View this post on Instagram

Alejandra Guzmán habló del distanciamiento con su hija, Frida Sofía y dijo que ha luchado mucho para tener un equilibrio en su vida y se encuentra “un poco dolida”, pero afirma que es una etapa que va a pasar. Además explicó por qué se le ha visto junto al ex novio de su hija, Christian Estrada. “Mira yo trabajé con sus hermanos, los gemelos, trabajé un rato y el vino a pedirme ayuda para poder ayudar a Frida, por eso se acercó a mi, pero yo tengo mucho respeto ante toda la gente que se acerque y quiera a mi hija por supuesto, pero de ahí no paso yo tengo educación”, sostuvo. “Es sangre de mi sangre, pero que no se le olviden todas las cosas buenas, de todas las cosas de donde yo la he sacado porque yo también la he sacado adelante en muchas cosas con mucho amor y lo vuelvo a hacer otra vez. Frida eres una persona bellísima te conozco, te parí, te amo y espero que me llames algún día ya sabes que yo estoy aquí con mi corazón abierto”, agregó. El periodista de espectáculos, Ángel Villagómez, opinó que el distanciamiento entre ambas fue una estrategia de marketingporque después de que saliera la canción “Ándale” de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán borró algunos videos de las redes sociales donde discutía con Christian. Al tiempo que agregó que es se alegra mucho si es lo que piensa. #fridasofia #farándulamundo