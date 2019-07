Confirman la secuela de "¿Y dónde están las rubias?" y las redes estallan de emoción

Todo parece indicar que la exitosa película "¿Y dónde están las rubias?" (White Chicks), estrenada en 2004, tendrá una secuela.

Así lo reveló uno de los actores que más risa causó. Terry Crews confirmó la noticia en el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

El exjugador de fútbol americano no solo habló de su carrera, sino que también de la cinta protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans.

No pudo contener el secreto ni tampoco su emoción, así que el actor reveló que la segunda parte "está en proceso".

"Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: "Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha". Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte", dijo.

Sin embargo, a principios de este año, Marlon Wayans le dijo a MTV que existían rumores sobre una secuela.

"Mucha gente quiere que lo hagamos, así que mis hermanos y yo hemos estado hablando sobre hacer una continuación de la película".

Hasta el momento, no se sabe cuál es el título que llevara el filme y también se desconoce qué actores aparecerán en la secuela.

Otros detalles

Esta cinta se estrenó hace 15 años atrás con un gran éxito de taquilla recaudando US$113 millones de dólares.

La historia narra las aventuras de dos agentes del FBI llamados Kevin y Marcus Copeland, quienes se disfrazan de chicas de la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons.

Ellos tenían que salvaguardar a las hermanas Brittany y Tiffany Wilson, pues un millonario en quiebra planea secuestrarlas.

Sin embargo, cada vez que investigan más se percatan que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

Las reacciones de las redes ante la secuela no podía faltar, varios se emocionaron con la noticia y así lo dejaron ver:

Puedo ver mil veces "Y donde estan las rubias" y siempre me voy a cagar de la risa Jsjajsjaja — Aylen Jiménez (@_Jimperlucia) July 1, 2019

Aprovecho la pauta del #EclipseSolar2019 para avisar que van a sacar una segunda pelicula de "donde estan las rubias " para que vayan ahorrando — Billy Sheards 🎠 (@BillySheards) July 2, 2019

sí me emocione porque confirmaron la 2da parte de la peli En dónde están las rubias oigan jajsjd — gelita (@gelydelafuen) July 2, 2019

¡Paren todo! Habrá segunda parte de ¿ Y dónde están las Rubias? 😂🤣 ¡Genial! pic.twitter.com/lSzfpsCUxS — Almomento Mx (@almomento_mx) July 2, 2019

Estoy emocionado con la nueva que saldrá de dónde están las rubias juju — Rodrigo Villalba (@RoodVillalba) July 2, 2019