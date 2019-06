VIDEO. Ya está aquí el tráiler de la séptima temporada de Orange is the New Black

La séptima y última temporada de Orange is the New Black, liberó un tráiler muy emocional donde a través de más de dos minutos nos dan pequeñas pistas de en qué están y qué va a pasar con las reclusas.

Los acontecimientos de temporadas recién pasadas han complicado enormemente la saga, sobretodo la última, que dejó en "veremos" el destino de varias protagonistas.

TRÁILER

Esta esperada temporada llegará a Netflix el 26 de julio y los comentarios de los fanáticos llegan a ser tan apasionados que amenazan hasta con cortar el servicio si ciertos personajes no tienen un final feliz.

Entrevista con Jackie Cruz

Publinews Internacional conversó con Jackie Cruz, actriz estadounidense con descendencia latinoamericana, que interpreta a Marisol "Flaca" Gonzales.

La artista ha ido ganando terreno en la serie de "Netflix", además de fama, la cual quiere utilizar para apoyar a la comunidad latinoamericana en Hollywood.

¿Qué te ha dejado “OITMB”?

Estar en un show así, tan exitoso, es como ganar la lotería. Pienso que la gané al ser parte de esta serie. Además, la mayor parte del elenco son mujeres, de diferentes razas y entre todas ellas me encuentro yo, lo que representa algo muy grande para mí.

¿Qué piensas de tu personaje?

Quisiera que ella entienda en la posición en la que está porque todo lo toma en broma. Me gustaría que tome la vida con más seriedad para que comprenda las consecuencias que puede tener lo que hace y cuáles fueron las cosas que la llevaron a Litchfield.

Después del éxito, al hacer un balance, ¿cómo consideras que ha sido tu carrera de actriz?

Fenomenal, he trabajado desde los siete años, llegué de República Dominicana a Los Ángeles cuando tenía 15 años. Fue una cosa súper difícil para mí, porque no soy el tipo de latina que se ve en Hollywood todos los días y esto me orilló a hacer mi propia compañía de producción, que se lanzará este año y con la cual ya dirigí mi primer corto.

Durante mi carrera también tuve una estancia en Miami y luego me mudé a Nueva York para probar suerte en la música, pero yo extrañaba la actuación y fue cuando audicioné para el personaje de “Flaca”, y aquí estamos.

{\__/}

( • . •)

/ >🍊🎞 u want this? {\__/}

( • – •)

🍊🎞< \ then wait pic.twitter.com/dDs6FvXGJl — Orange Is the New… (@OITNB) June 25, 2019

Siendo de origen latinoamericano, ¿cuál es tu postura ante el actual gobierno de Estados Unidos?

Ya estoy cansada de hablar de Trump… tenemos que seguir viviendo con él, pero eso no significa que tú no puedes hablar de lo que es malo y de lo que está haciendo.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional