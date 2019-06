"Anabelle regresará más fuerte y sangrienta": Gary Dauberman

El universo de El Conjuro creado por James Wan se ha convertido en uno de los más exitosos a nivel mundial, el cual no se podría entender sin la aparición de la terrorífica muñeca Annabelle, que al igual que los filmes de El Conjuro, ha logrado horrorizar a millones de personas a nivel mundial, pues tan solo sus dos primeras cintas lograron recaudar más de 600 millones de dólares en taquilla.

En esta tercera entrega llamada Anabelle 3: Viene a casa, la muñeca vuelve a causar horror pero ahora en la casa de los Warren que deben enfrentarse a lo que nunca imaginaron.

En entrevista con Publinews Internacional, el director y escritor de esta cinta Gary Dauberman explicó cuáles fueron los retos de hacer este nuevo filme.

¿Cuáles fueron los retos más grande de hacer esta película?

Hoy en día el hecho de tener un proyecto aprobado para filmar una película ya es un gran reto y hasta un milagro. Sin embargo, creo que una de las presiones más grandes que tuve fue tratar de hacer una película equiparable con las anteriores y con las del universo de El Conjuro porque realmente fueron demasiado exitosas y confieso que no podía dormir de pensar en hacer algo grande para esta cinta, pero creo que es parte de nuestro trabajo, siempre hacer algo mejor y sorprendente cada vez.

Cada película de Anabelle tiene una trama y un propósito ¿Cuál es la trama principal de Anabelle 3?

Quise enfocarme más en la historia de Ed Warren (Patrick Wilson), Lorraine Warren (Vera Farmiga) y su hija Judy (Mckenna Grace) como una familia, quienes deberán enfrentarse a Anabelle, pues en esta ocasión regresará más fuerte y con toques más sangrientos pero sigue combinando momentos de mucho suspenso y sobresalto.

Es tu debut como director ¿Cómo te sientes al respecto?

Estoy muy emocionado, es una responsabilidad muy grande por lo que quise enfocarme en cada detalle y que realmente lo que se ve en pantalla atemorice a los espectadores. Soy muy detallista porque me gusta que todo tenga ese toque de misterio. Pero definitivamente lo que más he disfrutado siendo director es tener el apoyo de todo el equipo porque cuando siento que necesito un consejo hablo con James (James Wan productor de la película) y él siempre tiene algo bueno que decirme, además me siento más cercano al proyecto, entonces todo ha salido muy bien y esperemos que a la gente le encante esta cinta.

¿Es muy diferente ser el guionista que el director?

Sí, definitivamente es diferente porque cuando escribes el guión debes ser muy específico y darle sentido con palabras a lo que quieres ver en pantalla, pero en esta ocasión que yo estoy en ambas partes siento que estoy más abierto a aceptar opiniones o cambiar algunas cosas que tal vez se verían mejor. Muchas veces las ideas vienen a mi cabeza cuando estoy filmando, podríamos decir que en ocasiones algunas escenas surgieron de una conversación o improvisación, obviamente sin quitarle el sentido a la historia, y me gusta jugar con eso creo que aceptar comentarios es lo que le da vida a las historias.

¿En qué te inspiras para escribir y adaptar historias de terror como esta?

Mi inspiración no viene solo de un tipo de género o una película sino de varios personajes o varias películas y definitivamente para esta cinta me inspiré mucho en la historia original de los Warren.

Has escrito dos de las películas más exitosas del momento como Anabelle e It ¿Tienes alguna fórmula para ello?

Creo que en algunas ocasiones es muy difícil y más si se trata de causar terror, pero lo que a mí me ha funcionado es siempre sentirme libre con lo que voy a escribir porque antes de sentarme y comenzar un guión no estoy pensando en cuánto presupuesto me voy a gastar. Pero ahora que también soy director traté de no cerrarme y escribir libremente.

A mediados del siglo XX las películas de gangsters eran muy aclamadas y hoy en día las películas de superhéroes, pero el cine de terror es cada vez más exitoso ¿Crees que está llegando una época dorada para el cine de terror?

Me parece que lo que se está haciendo hoy en día en el cine es increíble, hay mucha variedad de géneros y las películas de superhéroes son impactantes, yo soy un gran fan de los cómics y ahora al ver las películas es asombroso para mí, entonces me parece grandioso que estos dos géneros tanto de ciencia ficción como de terror tengan tanto éxito y espero que siga así por un buen tiempo.

Sabemos que eres creyente ¿De verdad disfrutas crear películas que hablan sobre demonios, espíritus y posesiones?

Jamás pensé en ser parte de estas historias con el fin de enviar una lección como creyente a las demás personas. Pero creo que estas películas se basan en la fe porque los demonios existen, el mal existe, entonces es algo que puede ocurrir. Sin embargo, estas historias no fueron creadas para reclutar personas a una religión sino mostrar una buena historia de terror.

El universo de El Conjuro ha sido muy exitoso y con ello ha impulsado la creación de muchas teorías sobre la cronología de las películas pero ¿en algún momento han pensado en terminar?

Creo que es una pregunta que James Wan podría responder mejor, pero lo que puedo decir es que yo simplemente soy un explorador en este universo de El Conjuro y de lo que estoy seguro es que la creación de las películas es muy orgánica, siempre esperando la reacción de los espectadores.

¿De qué trata?

Los Warren deciden llevarse a Anabelle a casa para evitar que siga causando más sufrimiento. Sin embargo, la muñeca despierta y con ello los otros demonios que habitan dentro de los objetos del sótano de los Warren.