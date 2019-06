La serie “When they see us” revela la historia de los Cinco de Central Park

“When they see us” o “Así nos ven” en español es considerada por Netflix como una de las series más vistas de las últimas semanas. Consta de cuatro capítulos que relatan la historia de cuatro chicos afroamericanos y uno latino. Ellos son condenados injustamente por la violación y maltrato físico de Trisha Meili en Central Park de Nueva York en 1989.

La creadora de esta miniserie es Ava DuVernay, también directora del drama “Selma” y de “Wrinkle in Time” de Disney. DuVernay fue entrevistada por el medio Hollywood Reporter, ahí expresó que se considera “una mujer que busca la justicia social”. Con esta producción audiovisual demostró serlo, al revelar una historia que se mantuvo oculta por varios años.

En los capítulos de When They See Us conoces la estrategia que la policía de Nueva York utiliza para manipular evidencias. Y con ello la verdad de la historia. Asimismo, te percatas de las fallas en el sistema judicial en ese país.

Antecedentes del caso

Los integrantes del grupo los “Cinco de Central Park” son: Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise y Raymond Santana. Estos menores de 16 años fueron condenados a más de 10 años de cárcel. Hasta que, por fin, el responsable de este crimen Matías Reyes, confesó en 2002 ser el autor de los delitos.

El ADN de Reyes coincidía con los artículos que estaban en la escena del crimen. Luego de esto, los Cinco de Central Park fueron absueltos de los delitos. Para retribuirles por los daños causados, recibieron una indemnización de US$41 millones de la Ciudad de Nueva York.

Está producida por el actor Robert De Niro y la presentadora Oprah Winfrey. Este audiovisual es considerado como una miniserie apoyada por actores talentosos y con un claro mensaje de denuncia social.

Mira el trailer de When they see us: