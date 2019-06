Don Quijote de La Mancha: cinco curiosidades del ingenioso libro

Colegios, universidades, bibliotecas… Todos ellos tienen un ejemplar del libro en el que se habla de aquel personaje cervantino que arremetía contra molinos de viento e iba siempre en busca de su amada. ¿Cuál es? Don Quijote de La Mancha. Esa historia que durante años ha acompañado a miles de lectores y que con sus frases nos ha hecho reflexionar en más de una ocasión. También es posible que tú tengas un ejemplar en casa. Quizá esté empolvado o, quién sabe, igual y lo tienes en el cajón de tesoros.

Unos dicen que hay que leer el Quijote al menos tres veces en la vida. Otros piensan que con una sola lectura ya han obtenido lecciones suficientes. Lo cierto es que la obra que inmortalizó a Miguel de Cervantes nunca deja de sorprendernos. Por ello, hoy te traemos cinco datos interesantes sobre el libro que tantos recuerdos nos trae.

"Felicitaría a quien no haya leído el Quijote, le diría que aún le queda el placer de leerlo", Martí de Riquer

Un léxico impresionante

Los profesores Alba Valencia y Max Echevarría han realizado estudios desde 1999 sobre el uso del léxico en la generación joven. En Chile, por ejemplo, un estudiante promedio utiliza alrededor de 300 palabras para comunicarse. Por otro lado, en Puerto Rico solamente se usan 254.

En el Quijote, Cervantes emplea aproximadamente 23,000 palabras distintas. Entre ellas podemos encontrar algunas como “abercuncio”, para referirse a renunciar, o “cuita” para hablar de sufrimiento.

Miguel de Cervantes sí que supo aprovechar la riqueza que ofrece el español.

La mejor novela de todos los tiempos

En 2002, el Instituto Nobel realizó una encuesta en la que cien escritores de 54 nacionalidades distintas eligieron a Don Quijote de La Mancha como la mejor obra de ficción en la historia de la humanidad. Así, borró la posibilidad de adjudicar ese orgullo a autores como Dostoievski, Shakespeare, Tólstoi y hasta a Homero.

Ben Okri, escritor nigeriano encargado de traducir el Quijote al noruego, resumió la opinión de muchos colegas en una frase:

“Si hay una novela que hay que leer antes de morir, es 'Don Quijote'”.

Un libro universal

Después de la Biblia, disponible en 450 lenguas, el Quijote es el libro que se ha traducido a más idiomas. Según Pilar Blanco, de la Universidad Complutense de Madrid, hasta finales del siglo XX se registraban 242 traducciones a 190 idiomas diferentes.

Por lo general, otros libros se traducen a veinticinco lenguas, así que el caso de esta obra es excepcional. Quizá Cervantes lo vaticinaba cuando puso en boca de su protagonista una frase que, más bien, podría llamarse profecía: “a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca”.

Don Quijote de La Mancha: todo un best seller

Se han vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. Tapa gruesa, tapa blanda, usados, nuevos, edición especial… Todos se venden como pan caliente.

Lo curioso es que Miguel de Cervantes no se bañó en dinero gracias a la magnificencia de su obra. De hecho, en aquellos tiempos los autores solo recibían compensación cuando daban autorizaciones para imprimir sus obras, pero esta tampoco era muy abundante.

Todos quieren saber cuál fue el lugar de los hechos

"En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor" es la frase que se lee en las primeras páginas del libro. El autor nunca especifica dónde se desarrolló la trama, pero muchos están interesados en despejar la duda.

Entre los investigadores está Francisco Parra, profesor emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, quien dedicó diez años a la aplicación del método científico para encontrar el sitio que contextualiza a las hazañas quijotescas. Sus hallazgos están contenidos en el libro “El enigma resuelto del Quijote. Un debate sobre el lugar de La Mancha". En él asegura que el secreto mejor guardado era la ciudad de Villanueva de los Infantes.

Muchos dudaron de la teoría, argumentando que la ciudad correcta es Argamasilla de Alba. Posteriormente, Parra retó a sus opositores a demostrar científicamente que él estaba en el error, pero hasta el momento nadie ha respondido de tal manera.

El ingenioso hidalgo Don quijote de La Mancha ha marcado la vida de muchas personas. Quizá sea por su espontaneidad, o tal vez es por la capacidad de dar en el blanco en cada frase… Quién sabe. Lo que sí tenemos claro es que es un clásico digno de admiración, que debe unirse al almacén de libros que todos llevamos dentro. Ya lo decía él durante una de tantas aventuras junto a Sancho Panza: