Shawn Mendes y Camila Cabello sorprenden con una nueva canción juntos

Los fans de estas súper estrellas han pedido esta colaboración por mucho tiempo. Y la espera terminó. Shawn Mendes y Camila Cabello lanzarán un nuevo sencillo titulado “Señorita”, este viernes 21 de junio.

“Señorita” es la segunda canción de este dueto. La primera fue “I know What You Did Last Summer”, la cual tuvo más de 300 millones de vistas en YouTube. No sabemos mucho sobre esta colaboración, pero por el título parece que tendrá melodías latinas, por las raíces de Cabello.

El esperado video

El cantante canadiense y la exintegrante de Fifth Harmony publicaron fotografías y videos para dar pistas sobre el proyecto. En el video de Mendes, aparece él con chaqueta negra y camisa blanca, mientras Cabello está en una cafetería vestida de mesera. Al final de este material salen ellos dos a punto de besarse, lo que emocionó aún más a los seguidores.

Si esto no es suficiente, la cantante cubana posteó otra versión del teaser en su Instagram. En este se ve que Shawn comienza a cortejar a Camila en su trabajo. Parece ser que en este videoclip comienza la fantástica historia de amor entre ellos.

Estas fueron algunas respuestas de sus fans en Twitter:

It’s what we asked for — Mendes Updates (@SMendesQandA) June 19, 2019

WHAT . A . DUO. — best shawn pics 🇦🇷 (@bestpicofshawn) June 19, 2019

ITS WHAT WE’VE BEEN WAITING FOR AND ITS WHAT WE DESERVE THANK YOU SO MUCH WE CANT WAIT — Shawn Mendes Updates (@DailyMendesLife) June 19, 2019

Éxitos personales

El canadiense comenzó la semana pasada su gira musical de verano en Estados Unidos. Mendes deleitó al público con éxitos de su más reciente álbum “Shawn Mendes”. Entre ellos se encuentra: “In My Blood”, “Lost in Japan” y “Youth”.

El tour consta de 105 presentaciones por América, Asia, Europa y Japón. Por otro lado, la cantante de “Havana” trabaja en su segundo disco, según ha declarado en el festival Cannes Lions. Y si esto no fuera suficiente, Camila colaborará en el próximo álbum de Ed Sheeran.

Mientras tanto, tendrás que esperar para escuchar este tan esperado material musical.