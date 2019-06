Ricardo Arjona desata las más bajas pasiones con su foto "hot"

View this post on Instagram

Nunca terminaré de reprocharme el haber sacado a mis padres del barrio donde vivimos. Los mudé a un barrio fantástico pero insistían a diario en abordar un transporte colectivo para pasarse el día con sus vecinos de siempre. En resumen, solo dormían en la casa nueva que les había comprado. Mis hijos disfrutaban más que nada en el mundo los regaños de mis padres para conmigo cuando me lo merecía. Ellos dejaban claro que poco les importaban los discos de platino, las giras, los premios , la casa que les había regalado incluso mientras yo seguía rentando el lugar donde yo vivía. Recuerdo una vez en la casa nueva, frente a mis hijos, mi padre me dijo a quema ropa ! Estás hablando de más …. cállate la boca! O a mi madre decirme ! ve por el queso a la cocina! Mis hijos me veían hacer exactamente lo que ellos me pedían sin mencionar palabra. Mis padres no fueron un compendio pedagógico, no creían en los psicólogos pero dejaron siempre bien claro que ellos, solo ellos, y nadie más que ellos mandaba en la casa. Ese fue su mejor regalo, su autoridad. Felicidades a los padres sin culpa, a los que educan amando pero jamás pierden la autoridad y a las madres que son muchas veces padres sin que nadie las mencione. Don Ricardo, SIGO QUERIENDO SER COMO VOS.