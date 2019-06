“Música grande” de Efraín Recinos será restaurada

En los próximos días arrancará la restauración de una de las obras más importantes del maestro Efraín Recinos: “Música grande”.

En conferencia de prensa, representantes de la Fundación CREA (Rozas- Botrán) y el Ministerio de Cultura y Deportes dieron a conocer detalles del trabajo que se estará realizando en los próximos meses.

"Música grande", la obra del maestro Efraín Recinos, será restaurada. / Mónica Ávila

Según se dio a conocer, un total de 13 personas se verán involucradas en la reconstrucción de la pieza.

"Música grande" era una de las obras favoritas de mi papá. Dicha pieza representó un gran reto para él”, explicó la hija del maestro, Lorena Recinos.

Varios materiales

La obra está compuesta en varios ensambles y empalmes, armada con distintos tipos de madera como:

Pino

Playwood

Cedro

Durpanel; y

Sauco.

Los materiales son bastantes inestables y propicios al ataque de agentes biológicos. Será un gran trabajo el que tendremos”, afirmó Ana Lucía González, de CREA.

Por otra parte, las personas que visiten las instalaciones del Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida” podrán ver los diferentes trabajos que se le realizarán a “Música grande”.

Número

1970 es la década en la que Efraín Recinos le dio vida a la pieza, la cual es considerada patrimonio cultural. Actualmente “Música grande” se encuentra ubicada en el Museo Nacional de Arte Moderno “Carlos Mérida”.





Restauración de imágenes

No obstante, para el Centro de Rescate, Estudio y Análisis Científico para el Arte (CREA) no hay nada que no se pueda rescatar y restaurar.

En los últimos años han recuperado varias imágenes, entre ellas: la de la Santísima Virgen de Dolores de Salamá, en Baja Verapaz; la Virgen de la Parroquia Santísima Trinidad, del Barrio El Gallito; y el Jesús Sepultado, conocido como Cristo del Amor, de Ciudad Vieja, en La Antigua Guatemala.