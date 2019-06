Carolina Herrera se apropia de diseños indígenas y México le pide explicaciones

Carolina Herrera tendrá que dar explicaciones al gobierno mexicano por utilizar diseños textiles de orígenes mexicanos en su nueva colección.

Aseguran que diseños de tres comunidades indígenas de México aparecen en seis piezas de su colección denominada Resort 2020.

En el documento, fechado el 10 de junio, la ministra mexicana de Cultura, Alejandra Frausto, se dirige a Herrera y a su director creativo, Wes Gordon.

For the Resort 2020 collection, creative director @wesgordon took a Latin holiday. Learn more about the collection on @voguemagazine https://t.co/GMiyPwEkaV pic.twitter.com/BAo17jmKaQ

— Carolina Herrera (@HouseofHerrera) June 7, 2019