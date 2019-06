¿Matrimonio arreglado con Mijares? Lucero revela la verdad...

La relación de Lucero y Manuel Mijares siempre estuvo rodeada de rumores. Fue en el año de 1997 cuando la pareja contrajo nupcias. Sin embargo, muchos afirmaron que todo se trató de un “matrimonio arreglado”.

Durante muchos años, los cantantes formaron una de las relaciones más estables y solidas de la farándula. Pero al parecer, no todo era miel sobre hojuelas, ya que años después anunciaron su separación.

Según afirmaron varios medios en su momento, tanto Mijares como Lucero llegaron a un acuerdo con la televisora de Chapultepec por la popularidad que gozaban ambos. Fue en 2007, cuando finalmente, luego de una década de matrimonio se divorciaron.

“Nunca me sentí usada, ni obligada, ni forzada, todo se daba bien, no era como: ‘No, no puedes salir con tus amigos porque tienes que estudiar tu canción de mañana. La verdad me siento muy afortunada porque mi vida se daba muy normal y me salté las etapas”, dijo la cantante mexicana durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Las declaraciones de Lucero…

En sus declaraciones, la artista rompió el silencio de la polémica que siempre rodeó su matrimonio. “La boda se pasó en la tele. Pero nosotros nos casamos felices y cuando nos propusieron si se televisaba la boda dijimos que sí”, afirmó Lucero.

Asimismo, añadió: “La boda no era el show de que nos casamos y por atrás nos aventamos los platos. Me he reído mucho con lo que se han inventado. Todo se tratan de leyendas urbanas, de que sí firmaron un contrato Lucero y Mijares para casarse por la tele y luego divorciarse”.

Para finalizar, la cantante resaltó que ella nunca pensó que su matrimonio iba a finalizar.

“Pues obvio no, nunca en mi vida pensé que me iba a divorciar, nos divorciamos de años de casados”, puntualizó la interprete.