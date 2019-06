Sabrina Sabrok no está conforme con el tamaño de su busto y planea aumentarlo más

Sabrina Sabrok es reconocida por su carrera como actriz en la industria de cine para adultos, pero principalmente gracias a sus atributos. La vedette se ha sometido a más de medio centenar de cirugías plásticas para lucir como lo hace hoy en día. Aunque para muchas personas el tamaño de sus senos puede ser “exagerado”, ella ha revelado que no está conforme y asegura que piensa pasar por el bisturí nuevamente para aumentar de talla de sostén.

Según reveló la actriz argentina en un comunicado oficial, piensa someterse al proceso quirúrgico número 52 con el objetivo de expandir progresivamente el tamaño de su busto. El procedimiento es bastante peculiar, ya que lo hará por medio de expansores.

Un procedimiento riesgoso

Sabrok explicó que una empresa francesa fue la encargada de enviarle unos expansores por medio de los cuales pasará de unos implantes de 5,000 centímetros cúbicos a unos de 7,500. ¿Cómo?

"Ya me enviaron los expansores, me tienen que operar nuevamente para retirarme los implantes que tengo ahora de 5.000 cc y me los colocarán, estos tienen una válvula para que por ahí se introduzca el agua salina”, indica.

“Me van a poner 5500 cc, entonces la piel se va estirando y en unos meses más abren la válvula y meten 550 cc más, y así hasta llegar a 7.500 cc que es cuando ya me los retiran y me ponen el implante de silicona permanente, o bien, me quedo con los expansores de agua salina hasta el tope”, agregó Sabrina.

De acuerdo con lo revelado, esta operación no solo es de alto riesgo, sino que tiene un precio de más de US900 dólares.

"Esta será mi cirugía número 52 y me va a costar 900 dólares, no es fácil pasar por la recuperación, pero para mí todo vale la pena con tal de tener los senos que quiero y después mostrarlos en mis películas", comentó la argentina.