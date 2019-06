Hija de la cantante Karina inicia el cambio irreversible de sexo

View this post on Instagram

Aquí estamos adorada hija brindándote el apoyo y la devoción de siempre. Amándote como nunca. Hoy dimos el primer paso hacia tu "TRANSICIÓN" formal y física. Vas en vías de la transformación de ese cuerpito de "niña" que nunca entendiste , que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como un "niño" … Estaremos contigo en cada paso de este camino diferente que el destino te deparó. Le doy gracias a D-os por haberte enviado a este planeta a través de mi , gracias ,pues además naciste en una época más tolerante con gente como tú "TRANSGENERO". Le doy gracias a D-os porque eres fuerte , brillante y sana. Y a ti agradezco haberme enseñado el verdadero concepto del amor infinito, del prejuicio, de la libertad. Te admiro, te respeto te adoro mi Hannah. Siempre pensé que ya había dejado suficiente huella en el mundo y ahora estoy segura que juntas también dejaremos marcas indelebles, mensajes de amor de compasión y de tolerancia importantes ….Tenemos una misión HIJO MÍO #lavidaesasi #agradecida