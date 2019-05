Hacen pedazos a Natti Natasha por su foto en traje de baño y el evidente Photoshop

Natti Natasha es una de las grandes figuras del género urbano, en cada uno de sus shows provoca locura en sus miles de fans.

Y no solo eso, también con las candentes fotos que sube a su cuenta de Instagram arranca suspiros. Pero esta vez, un detalle no la salvó de las críticas.

La cantante publicó una foto en donde aparece en un traje de baño color piel y arriba de un lujoso yate. Además, presumiendo de nuevo un tatuaje que tiene en la nalga derecha.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención se muestra en la pierna izquierda, la parte de arriba se ve bastante hundida lo que deja en evidencia el exceso de Photoshop.

El error de edición no pasó desapercibido y algunos usuarios no la perdonaron. Pero también hubo fans que no les importó y la elogiaron como siempre.

"Yo tenia un Novio …..", escribió con la intención que los fans continuarán la frase de su nuevo éxito musical 'Oh Daddy'.

"Por favor ¿pero qué Photoshop es esto? 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

"Su pierna izquierda luce mera extraña"

"¿Qué le pasa en la pierna jajajaja?"

"Como cuando en tu primer día de editor te echan por usar mal photoshop 😒"

"Miren su pierna 😂😂 mal Photoshop"

Sube la temperatura

La estrella se encuentra en Perú y como parte de su recorrido por los medios de comunicación, visitó por primera vez el set de "Esto es Guerra" y sorprendió a los televidentes, competidores y conductores del programa.

Cuando apareció en el reality juvenil de América Televisión, los más emocionados fueron Gian Piero Díaz y Mathías Brivio, quienes no dejaron de elogiar a la intérprete de canciones como "Sin Pijama" y "No Me acuerdo".

Los conductores no pudieron y se rindieron a los encantos de Natti, en especial por el atrevido escote que llevaba.