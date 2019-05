Kristen Hager: “Las series de espías son una realidad de lo que sucede en la actualidad"

El elenco de Condor es de primer nivel. Actores como Max Irons, William Hurt, Leem Lubany, Angel Bonanni y Kristen Hager le dan vida a cada uno de los personajes de esta serie.

A continuación Hager nos cuenta más detalles del emblemático proyecto.

La entrevista con Kristen Hager…

¿Cómo actriz y mujer, cuáles son las cualidades más trascendentales o enriquecedoras que has encontrado en tu personaje?

Lo que me atrajo de Mae de inmediato fue su carácter. Definitivamente ella es una mujer que sabe lo que quiere y ha trabajado duro para llegar hasta donde está en la vida. Ella es madre de dos hijos, además es médica y es capaz de muchas cosas. Luego se enfrenta a un gran dilema, ya que el hombre con el que está casada muere. Por lo tanto, se ve obligada a emprender un nuevo camino, desafiando muchas cosas.

¿En qué se diferencia “Condor” a otras producciones?

Anteriormente leí muchos guiones, lo cual es parte de mi trabajo. Lo que más me llamó la atención de este proyecto fue el fantástico guion; es un espectáculo muy emocionante con un nuevo giro a diferencia de la película. Obviamente “Three Days of the Condor” fue un filme muy popular que se estrenó en 1975, por lo que ahora pretendemos hacer una nueva historia. Condor es muy emocionante y te aseguro que vas a estar pegado al televisor. Siempre hay escenas que no te imaginarás venir; definitivamente es una película dividida en 10 episodios.

Los retos de Condor…

¿Cómo te preparaste para interpretar a este personaje y cómo lograste compenetrarte con Mae?

Para empezar vi la película, la cinta original me gustó y me permitió que me enganchara con la serie. Luego, como actriz, siempre me ha gustado enfrentarme a este tipo de personajes. Hice varias investigaciones sobre los espías, la CIA y luego me sumergí en el mundo de Condor. Definitivamente podría decirte que soy una actriz a la que le gusta escribir para prepararse para este tipo de roles y es lo que hice con Mae. Este papel es un montaña rusa llena de emociones, desde la primer temporada la hemos visto pasar por varias etapas, he tenido que expandir mi imaginación.

La mayoría de roles deja una lección en los actores, ¿qué te ha dejado a ti este personaje de esposa y madre liberal?

Mae es una mujer que tiene un viaje intenso, que pone a prueba todo lo que creía saber. Además me enseñó a mantener la cordura y me mostró la fuerza y carácter que tiene una mujer como madre y socia. Le tengo mucho respeto a este personaje porque sobrevive a pesar de todo.

Actualmente hay muchas series de espías, ¿por qué crees que este género está resurgiendo?

Creo que vivimos en una época en la que los medios de comunicación nos brindan todo tipo de información y muchas veces no sabemos si confiar en ello o no. Regularmente se escuchan opiniones contradictorias sobre el gobierno y no sabemos si creerles. Todo lo anterior creo que ha generado un momento de espectáculo.

La nueva temporada…

En esta nueva temporada Mae es muy diferente, ¿cómo será ahora?

En esta nueva entrega definitivamente conocerás a una versión diferente de Mae porque la experiencia de la vida nos cambia a todos. No puedo revelar hasta qué punto llegará, pero sí debes saber que el viaje será muy emocionante y estará lleno de desafíos y descubrimientos nuevos.

¿Qué nos puedes decir sobre la química con tus compañeros en el set?

Somos un elenco muy grande, así que es una especie de “Juego de Tronos”. No grabé con todos los actores de la producción, porque mi personaje la mayor parte del tiempo está con sus hijos y con su esposo. Pero la interacción no falta, lo mismo que la convivencia. En lo que respecta a la química me llevo bien con todos los actores. Fue muy agradable trabajar con todos ellos.

La CIA es una institución que genera mucho interés y opiniones, ¿cuál es tu punto de vista de ella?

Es un misterio lo que realmente sucede en la CIA, nunca vamos a saber cuál es su trabajo. El colaborar en este tipo de proyectos lo único que hace es generar más interés y curiosidad en este tipo de instituciones del gobierno.