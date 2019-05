Las Flans nos revelan qué es lo que las sigue poniendo nerviosas antes de subir a un escenario

Ilse, Ivonne y Mimí continúan rebobinando el cassette de sus grandes éxitos. La integrantes de la agrupación contemporánea siguen teniendo los mismos nervios de cuando subieron a un escenario por primera vez hace más de 30 años. Sus conciertos se caracterizan por su alegría y colorido, y es algo que podrán disfrutar los guatemaltecos este sábado.

A continuación Mimí nos revela las más recientes novedades de la famosa agrupación de los años 80.

La entrevista con Las Flans…

En 2016 se presentaron en Guatemala, ¿qué trae de nuevo su show?

Estamos muy felices de regresar. Con este show evidentemente estamos complaciendo a nuestros seguidores, quienes continúan pidiendo nuestros éxitos. Además, llevaremos nuevos gráficos y una que otra canción que se nos ocurrió agregar. El éxito del show de las Flans son las canciones y la interacción que tenemos con nuestro público, cosa que no va a faltar. Esperamos que todos vuelvan a ir, porque serán dos horas de diversión, alegría y brincos, así que les recomiendo llegar con zapatos cómodos.

¿Cómo les ha ido con su reencuentro?

No podemos terminar de agradecer el cariño de la gente y lo bonito que nos han recibido. Nuestros fanáticos siguen siendo tan cercanos, y lo que nos asombra es que nuevas generaciones se han sumado a la medicina tan poderosa que es la música, porque al final del día, la música no tiene edad. Nos sentimos muy satisfechas al ver que familias completas van a ver nuestro espectáculo. Nosotras seguimos haciendo lo que más nos gusta; somos tres solistas inquietas con ganas de hacer muchas cosas.

Han pasado más de tres décadas desde que pisaron un escenario por primera vez, ¿cuál es el sentimiento que aún les invade antes de subir a la tarima?

Primero, nervios, esos nunca faltan. Además de que siempre estamos al pendiente de que todo salga bien y que la gente salga contenta. Pero al final, los nervios también son bonitos, porque son un contraste de alegría. Cuando subimos al escenario se nos olvida el tiempo que ha pasado y volvemos a ser jóvenes de 17 años, chicas que están brincando en todo el escenario. Me llena de orgullo decir que nos gusta lo que hacemos. Los shows son muy energéticos y eso no tiene precio.

Mimí se sincera…

¿Cómo podrían definir a las Flans de la actualidad?

Te puedo hablar por mí. Yo me puedo definir como una mujer feliz, madura talvez no, pero soy una persona que vive cada minuto como si fuera el último. Me gusta saber que yo no trabajo, que mi actividad me permite vivir y eso me encanta. Disfruto estar con mi gente, ya que con el tiempo te vuelves más selectivo. Soy una persona muy solitaria que disfruta mucho hacer manualidades.

Sus canciones marcaron a toda una generación, incluso la actual todavía corea varias de sus canciones, ¿cómo se sienten con ello?

Hoy en día la música de las Flans la sigue consumiendo mucha gente. Nos sorprende que en los último años haya crecido el número de fans en los conciertos, sobre todo porque son menores de 20 años. Tenemos un buen número de fanáticos que son niños. Nos alegra saber que estamos dejando huella. La música definitivamente nos cura a todos.

¿Podríamos esperar algo nuevo por parte de las Flans?

Sí, actualmente no estamos trabajando en algo, pero no sé, tal vez en unos meses. Hemos estado muy ocupadas con los conciertos, pero al rato se nos apetece sorprender.

¿Cómo se han acoplado a la era de las redes sociales, han jugado a su favor?

El tema de las redes no es de nuestra generación, no se nos da tan natural. Simplemente nos hemos tratado de adaptar, en mi caso no soy de las que veo tanto el Twitter, Facebook o Instagram. Eso sí, nos encanta recibir el cariño de la gente, la cual siempre nos dice qué les gustó y qué no. A mí me cuesta trabajo subir fotos, es parte de mi naturalidad, pero me fascina leerlos. Siempre hay que tener cuidado con la sobreinformación, que al final puede ser no tan divertida.

Datos del concierto…