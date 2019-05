Maluma estalla contra fans y decide eliminar su Instagram

En medio de su gira por México, Maluma compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes compartiendo con un grupo de leones.

Uno de los videos que colgó aparece llevando en brazos a una cría de felino y lo besaba tiernamente en la cabeza.

Tras la grabación, una oleada de seguidores enfrentó al artista por haber sacado al animal de su hábitat natural y no dudaron en atacarlo.

El cantante no ignoró los comentarios y por medio de varios videos arremetió contra sus fanáticos que le reprocharon haber sacado de su entorno a un animal salvaje

Además, explicó que cuando grabó las imágenes se encontraba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigido por Eduardo Serlo, y que el cachorro no era su mascota.

Asimismo invitó a los usuarios a ayudar a los animales que lo necesitan y a dejar de ser "ignorantes".

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado", dijo en el video.