¡Conmovedor! Así fue el emotivo momento en el que el guatemalteco César Díaz hizo historia en Cannes

El sábado 25 de mayo será una fecha que quedará grabada en la historia del cine guatemalteco.

César Díaz, con su filme “Nuestras madres” logró hacer historia en el Festival de Cannes, luego de obtener el premio como “Mejor Ópera Prima”.

Guatemala celebró el premio del cineasta nacional. Las redes sociales se invadieron de felicitaciones para el director del filme enfocado en las historias de las víctimas del conflicto armado.

La emoción fue más que evidente en Díaz al recibir el reconocimiento. Al subir al escenario, el cineasta enfatizó: “Muchas gracias al festival, al jurado”.

Watch the Caméra d'Or acceptance speech by Guatemalan director César Díaz at the Cannes Film Festival for his film NUESTRAS MADRES / OUR MOTHERS. He dedicated the award to the 250,000 victims of the Guatemalan genocide. #Cannes2019 #Guatemala #Camerador pic.twitter.com/hLYgqwKXZw

— Cinema Tropical (@CinemaTropical) May 26, 2019