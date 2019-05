Cannes: una edición de alto nivel, con un gran perdedor y muchos premios latinos

El Festival de Cannes se clausuró el sábado con la atribución de la Palma de Oro a la tragicomedia surcoreana "Parásito", de Bong Joon-ho.

¿Cuál es el balance de esta 72ª edición?

12 jours d'émotion, de rencontres et de découvertes. Revivez le meilleur de la 72e édition du Festival de Cannes ! — 12 days of emotion, encounters and discoveries. Relive the highlights of the 72nd Festival de Cannes! #Cannes2019 pic.twitter.com/nUxyIe94J6

"La selección de este año fue increíble", con "directores icónicos, fuertes, y con nuevas voces del mundo entero", declaró el sábado el presidente del jurado, el mexicano Alejandro González Iñárritu, en alusión a las 21 películas en liza por la Palma de Oro.

La prensa y los festivaleros coincidieron. "Fue un año excelente en Cannes", subrayó el crítico del diario británico The Guardian Peter Bradshaw.

Hubo "buenos trabajos no solo por parte de los veteranos cineastas ya consagrados en la historia del festival, sino también de jóvenes y debutantes".

Retrouvez le replay de la Cérémonie de clôture du 72ème Festival de Cannes sur notre site : https://t.co/67XsrjsS7u

—

The replay of the 72nd Festival de Cannes Awards Ceremony is available on our website: https://t.co/PNjxVNLtjS

—#Cannes2019 #Awards pic.twitter.com/5KmAZVUj1O

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019