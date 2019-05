Pareja de Gaby Asturias expone la celulitis de la presentadora en fotografía

View this post on Instagram

Hoy es uno de esos días en los que quiero gritarle al mundo mis sentimientos, de contagiarles este amor, un amor que para muchos es inexplicable, para otros imposible, loco o raro y uno que otro hasta puede pensar que no es real. Con el respeto que todos se merecen gritaré aquí y en donde yo quiera lo feliz que soy a tu lado. Que lindo estar con alguien que no esconde sus sentimientos, que ama sin miedo y que desde el primer día me ha dado mi lugar. Podrán decir lo que quieran, asumir miles de historias pero siempre he pensado que nadie es perfecto para poder criticar la vida de lo demás, yo estoy viviendo una etapa que me encanta, soy responsable de mis decisiones por lo tanto puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, y en esta ocasión estoy haciendo lo que me hace FELIZ. PD: Los que estén de acuerdo conmigo que la felicidad es una de las decisiones más hermosas serán por siempre bienvenidos a este perfil donde les sigo contagiando mis mejores vibras. Gracias por tanto. Los amo❤️ Ahhh! por cierto Te adoro @luligt_ 🍀❤️ 23/5/19