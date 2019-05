Alejandra Guzmán recae en las drogas y filtran la foto que lo comprueba

Alejandra Guzmán sigue generando polémica, después de las revelaciones que ha hecho Frida Sofía en torno a su relación.

Ahora la cantante vuelve a estar en el ojo del huracán.

La periodista Nelssie Carrillo publicó en sus redes sociales una foto que deja en evidencia a “La Guzmán” comprando droga.

En poco segundo la publicación ya se había hecho viral, sorprendiendo a sus fanáticos por su “terrible recaída”.

Según se reveló, la cantante fue a la tienda “Kush” en Los Ángeles, California, que vende de manera legal marihuana en distintas presentaciones, pues en este estado es totalmente lícito el comercio de la droga.

Asimismo, la foto muestra a la mexicana comprando varias bolsas de hierba, esto fue confirmado por el dueño del establecimiento. Además señaló que se llevó varios productos.

Esta no es la primera vez que se le relaciona con las drogas, ya que durante varios años ha lidiado

La vuelve a acusar

El pleito entre ella y su hija parece no terminar, uno de los problemas se dio cuando Ale se dejó ver con Christian Estrada, exnovio de Frida.

Él intentó arreglar los rumores de una manera muy sencilla: alegando que él fue a la grabación en Los Ángeles del nuevo disco de Alejandra porque sus hermanos, los Estrada Twinks son sus diseñadores y vestuaristas.

La joven se había mantenido ausente del asunto y al parecer todo se trataba de una amistad entre la cantante y su ex, pero ahora una entrevista a la revista TVNotas todo dio un giro insospechado.

"Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación.