VIDEO. Vicente Fernández reaparece cantándole a un niño tras polémica del "hígado gay"

Hace unos días, Vicente Fernández fue protagonista de un escándalo por rechazar un trasplante de hígado.

Se debió a que él tenía el temor a que el órgano digestivo fuera de un homosexual o de un drogadicto.

Ahora, el Charro de Huentitán reapareció y se mostró a su público cantándole a capela a un niño.

Según Latin Show News, se trató del pequeño Cristo José, un niño colombiano que fue secuestrado en el 2018.

Y tras una fuerte presión social en su país, las autoridades lo buscaron hasta que dieron con su paradero y lograron liberarlo.

En el video se aprecia a Don Chente cuando canta el tema "Motivos" para el niño Cristo José.

A post shared by LatinShow News (@latinshownews) on May 19, 2019 at 6:53pm PDT

Después del escándalo, Vicente Fernández no se ha retractado de su declaración homofóbica.

Sin embargo, en las redes sociales Don Chente recibió fuertes críticas.

"No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir y me dicen: ‘por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando a la camioneta, me fui", contó.