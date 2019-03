FOTO. Llaman "vulgar" la publicidad de la nueva novela de Televisa

View this post on Instagram

¡No se vale que a plena calle haya un espectacular de un hombre desnudo y una mujer tapando sus pompas con un sombrero, tomando a otro de la mano! No se vale que Televisa corrompa así las ideas de nuestros niños mostrando que la infidelidad, la promiscuidad y la ligereza sexual es un valor de los mexicanos… papás, mamás, abuelas, abuelos, levantemos nuestra voz para exigir que quiten este espectacular de #doñaflor #piensaporti #trixiavalle