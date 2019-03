Frida Khalo llega a Guatemala en todo su esplendor

View this post on Instagram

#fridalibre sigue siendo el proyecto que más feliz me hace … Siento que toco el corazón del público y les dejo un recuerdo muy bonito. Me preguntan porque no hago TV o cine… Yo sí quiero volver, me llegan propuestas, pero ninguno de los proyectos ofrecidos hasta ahora me entusiasmó como para justificar aparcar a Frida y la música. Lo único un poco desagradable de esto es que cuando digo "no" se me ofenden como si yo tuviese la obligación de decir que si a cada casting, cada película y cada serie que me ofrecen. Por qué? Hay gente que se cree demasiado importante.