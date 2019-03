La agrupación guatemalteca Código 502 se une al #BasuraChallenge y este fue el resultado

Braulio Oliva, Neto Oliva, Pablo Oliva, Gabriel Molina, Pedro Morales y Michael Mendoza conforman el famoso grupo nacional Código 502.

La banda se abrió campo en el género norteño por canciones como “Dime amigo”, “Muchos presumen” y “Espero volver a mi país”.

Sus últimos temas han contado con la participación de artistas como Carlos Guerrero y el Istho Jueves.

Recientemente los integrantes de Código 502 decidieron unirse al último viral: #BasuraChallenge.

Los músicos hicieron un espacio en su apretada agenda para salir a las calles, recoger y reciclar basura.

En la cuenta de Instagram de la agrupación, se les puede ver cual fue el resultado final. “Aquí uniéndonos al #BasuraChallenge. Apoyando las buenas iniciativas”, dice la leyenda que acompañó la colección de imágenes.

Instagram

Los buenos comentarios no se hicieron esperar y varios de sus fanáticos aprovecharon para felicitarles.

“Bien hecho”, “Felicidades jóvenes”, “Todos deberíamos unirnos al proyecto”, “Me alegra que estén haciendo este cambio”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores en el posteo.

Código 502 sorprende a Neto Bran

Recordemos que hace unas semanas, Código 502 lanzó una canción inspirada en el actual alcalde de Mixco, Neto Bran.

El tema lleva por nombre “El corrido de Neto Bran” y ya está disponible en las diferentes plataformas musicales.

La canción fue escrita por el guitarrista de la banda, Neto Oliva.

“Agradezco de todo corazón a la banda Código 502 por el corrido que me hicieron, me siento profundamente halagado. La verdad no me lo merezco”, manifestó Neto por medio de sus redes sociales.

La agrupación guatemalteca se presentará próximamente en la Feria de San José de la Sierra el 19 de marzo, además llegarán a Villa Canales el 27 de este mes.

Actualmente, la agrupación supera los más de 40 mil seguidores en su fan page de Facebook, en donde comparten más información de sus eventos.