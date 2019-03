VIDEO. ¿Batman y las Tortugas Ninja en batalla? El cruce de universos que no te imaginabas

Warner Bros animation, liberó el primer tráiler de la película animada"Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles".

Batman contra las Tortugas Ninja, está basada en un cómic del mismo nombre lanzado el 15 de diciembre de 2015.

Está compuesto de seis números, el cual recibió ovaciones de la crítica y de los fanáticos de ambas franquicias.

Al igual que en el cómic del escritor James Tynion IV y el artista Freddie Williams II, las tortugas llegarán a Ciudad Gótica en búsqueda de Shredder que se ha aliado con Ra's Al Ghul para destruir la ciudad.

Captura de pantalla

En la ciudad de DC Comics, los 4 hermanos se encontrarán con Batman, Robin y Batgirl, con quienes deberán unir fuerzas para evitar una catástrofe de proporciones dimensionales.

VIDEO:

La producción

La creación mostrará el cruce de las dos legendarias franquicias; la cinta llegará durante el primer semestre del año.

La película animada llamada Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles cuenta con la dirección de Jake Castorena.

La adaptación del guión estuvo a cargo de Marly Halpern-Graser, y se trata de una colaboración entre Warner Bros. Animation, Nickelodeon y DC para reunir los mundos de Batman y TMNT de forma épica.

El elenco

En cuanto a voces encontramos a Troy Baker interpretando a Batman y el Joker, y es que Baker ha trabajado en videojuegos como Batman: Arkham Origins y The Last of Us y será el primero en dar voces a los dos personajes en la misma película.

El resto del elenco lo completan Darren Criss, Kyle Mooney, Baron Vaughn y Eric Bauza como Raphael, Michelangelo, Donatello y Leonardo, respectivamente.

Rachel Bloom como Batgirl, Ben Giroux como Robin, Brian George como Alfred, Jim Meskimen como el Comisionado Gordon.

Tom Kenny como El Pingüino, John DiMaggio como Mr. Freeze, Tara Strong como Harley Quinn y Poison Ivy, Carlos Alazraqui como Bane, y Cas Anvar como Ra’s al Ghul.