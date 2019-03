Carlos Torres: “'La Reina del Flow' es una historia que tiene todo para llegar a cualquier país”

Este 13 de marzo, a las 21:00 horas, se estrena en Telemundo Internacional la reciente producción original colombiana que ha batido todos los records de ese país. Se trata de “La Reina del Flow”, una serie que cuenta con 82 episodios y una banda sonora compuesta por canciones originales que fueron creadas especialmente para el show.

Protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, “La Reina del Flow” es una serie que atrapa y cautiva a los espectadores y que ya ha conquistado el corazón de miles de fans en toda Latinoamérica.

Cortesía

Publinews conversó con Carlos Torres (Charly Flow), Carolina Ramírez (Yeimy Montoya/Tamy Andrade), Mabel Moreno (Gema Granados) y María José Vargas (Yeimy Montoya joven) acerca del éxito que ha tenido la producción y los retos a los que se enfrentaron al grabarla.

La serie narra la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven que debe pagar una injusta condena en prisión tras ser engañada por la persona que más amaba y en la que más confiaba. Su propósito es quedar en libertad y vengarse de quienes le hicieron daño. Este show hace foco en uno de los géneros musicales más populares del momento: El reguetón, pero va mucho más allá de la música al contar historias de vida y de superación de personajes que le hacen frente a las adversidades para cumplir sus sueños.

Conversando con el elenco de "La Reina del Flow"

En la serie, ustedes interpretan a cantantes de reguetón. ¿Cuál fue el reto?

Carlos: Sin duda fue un reto en todo el sentido de la palabra. Primero por el acento, yo no soy de la ciudad de Medellín entonces con adoptar el acento paisa y todo el estilo y flow que tienen los cantantes de género urbano fue muy difícil. Fue un trabajo en equipo que lo hicimos en la mano de los directores y del productor que estuvieron siempre muy encima, de los libretistas y de muchos referentes que tuvimos y que tenemos en el género urbano representando al mundo desde Colombia y desde Medellín. Estoy muy contento porque no queríamos crear al “malo” común de las series sino un villano que tuviera carisma y que fuera muy particular y creo que lo logramos.

Carolina: Lo más difícil para mi fue que me gustara el reguetón (risas), es broma. Hacer la “Reina del Flow” implicaba muchos retos. Tuve que encarar un personaje con un doble matiz, una mujer ambivalente que se debatía constantemente entre dos hemisferios: El blanco y el negro. Mi personaje tenía que encontrarse a si misma y en ese recorrido tuve que buscar muchos elementos que no fueran obvios para no caer en el cliché de “la vengadora”. El equipo de dirección fue clave y fundamental en ese proceso de poder llevar adelante al personaje y los libretistas estuvieron muy abiertos al diálogo. De lo hostil que puede ser hacer televisión por los horarios o el clima, fue toda una aventura muy linda de emprender.

Para ustedes, ¿qué significa tener flow?

María José: Ir por la vida frescos, ir por la vida sin trabas. Ser auténticos.

Carlos: Todos coincidimos en que tener flow es ser auténtico y original sin importar el qué dirán. Si tu te sientes cómodo y fresco, vas a tener mucho flow.

La serie cuenta con una banda sonora original. ¿Cuál es su canción favorita?

María José: “Reflejo”

Mabel: “Depredador”.

Carolina: “Ser un cantante”.

Carlos: “Sola”.

Después de haber trabajado en este proyecto, ¿qué opinan del reguetón?

Carolina: Hay canciones buenas y canciones malas, punto. Yo he encontrado en la exploración de este proyecto que hay canciones buenas y cantantes con propuestas interesantes. Aunque el reguetón arrancó de una manera , ha evolucionado y hemos encontrado nuevas propuestas musicales. No te puedo decir que sea la reguetonera número uno del mundo, pero ya por lo menos no lo quito cuando suena y he conocido que hay grandes intérpretes y que también puede haber buen contenido en sus letras.

Carolina, ¿qué significó para ti darle vida a la “Reina del Flow” e interpretar a esta mujer que ha sufrido mucho y que busca venganza?

Carolina: Actoralmente siempre son muy interesantes los personajes que no siguen una misma línea dramática. Para mi fue muy interesante, más allá del personaje, conocer la gente con la que trabajé. Los directores fueron clave en la construcción de la historia y entre los libretistas y el elenco hicimos esta historia y reescribimos de alguna manera a cada uno de los personajes. Tener la posibilidad de construir un personaje que trascendió es un orgullo y me siento muy honrada por la generosidad de todos para que esto fuera posible.

Carlos, tu le das vida a Charly Flow, un personaje con un lado oscuro y “malvado”. ¿Hay algo en lo que te parezcas a él?

Carlos: No nos parecemos en nada afortunadamente. Somos polos opuestos. Por el contrario, me tocaba todo el tiempo tener que reprimir a Carlos Torres para sacar a Charly Flow. Si hay algo en lo que nos podamos parecer es en el amor que tiene él por su madre y por su hija, que a pesar que no lo demuestra de la mejor manera, las ama incondicionalmente. Mi familia es lo más importante para mi. En el resto no nos parecemos. Él es un personaje muy ambicioso, terco, con un ego impresionante y no le importa llevarse por delante a nadie. Aunque tiene su lado humano y eso lo van a poder ver en la serie. La vida lo ha llevado por situaciones complejas.

En tu caso Mabel, tu interpretas a la esposa de Charly Flow, una mujer que lleva las riendas del hogar y de la empresa. ¿Consideras que te pareces a Gema?

Mabel: Me gusta decir que Gema en la parte laboral “donde pone el ojo pone la bala”. En eso nos parecemos porque yo sé a dónde voy y voy por ello. De pronto también en la parte de la sensibilidad, porque ella es una mujer muy sensible. También creo que ella es la antítesis mía porque yo me pongo tacones porque me toca y me peino porque tengo que hacerlo. Siempre ando sin maquillaje, entre más cómoda mejor. En cambio Gema es todo lo contrario, siempre se tiene que ver divina. Para mi eso fue la gran diferencia. Ella tiene una frase que siempre dice en la serie que es que hay que ser “diva, regia y costosa”, pero yo no estoy de acuerdo, sería el último consejo que le daría a una mujer, pero a Gema le va perfectamente. Somos muy distintas de fondo.

¿Esperaban el éxito que ha tenido “La Reina del Flow”? ¿Cómo se sienten?

Maria José: Por mi parte no sabía que iba a ser tan exitosa. Hice el trabajo con mucho amor y disciplina creyendo que iba a ser una serie “normal”, pero esta tuvo un salto supergrande. Me ha sorprendido mucho lo que está pasando y las personas que me escriben de partes del mundo que no conozco. Ha sido muy impactante.

Carlos: Para mi personalmente es muy gratificante porque trabajamos para el público y poder llegar a otros países para que conozcan nuestro trabajo, que además es colombiano, hace que uno se sienta lleno de orgullo con la patria de poder compartir un pedazo de Colombia a otros lugares. Esta es una historia que tiene todos los ingredientes para llegar a cualquier país. Más allá del tema del reguetón que está de moda, esta es una historia con un muy buen elenco y libreto. Estamos muy contentos.

Sebastián Yatra hace una aparición especial en la serie. ¿Cómo fue trabajar con él?

Carolina: Fue una experiencia muy bonita. Es muy carismático y muy buena onda. Es un artista muy talentoso.

Carlos: Es muy querido y muy tranquilo. Fue todo un caballero. Él no estaba acostumbrado a los horarios tan extensos y a las repeticiones que son fundamentales en la televisión y no entendía por qué había que grabar más de una vez. Le tocaba cantar sus canciones 5 o 6 veces y fue muy paciente todo el tiempo.