El guatemalteco Jayro Bustamante es elegido como uno de los 10 latinoamericanos para ver en 2019

Jayro Bustamante sigue triunfando. Su última producción la presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Miami Film Festival.

Recientemente, Bustamante fue elegido como uno de los 10 latinoamericanos para ver en 2019. Dicho premio le fue otorgado por el semanario estadounidense “Variety”.

Su lucha por abrirse camino en la industria cinematográfica arrancó desde muy joven. En 2015 presentó el filme “Ixcanul” y ahora promociona “Temblores”. A continuación Jayro nos habla de esta nueva propuesta.

La entrevista con Jayro Bustamante

Cuéntanos de “Temblores”…

Es mi segundo largometraje. Es una película que comencé a desarrollar hace cuatro años. Estaba terminando de filmar “Ixcanul” cuando conocí a un Pablo, quien me contó su vida. Me pasó lo mismo que cuando conocí a María, quien me contó la historia de “Ixcanul”, entonces me dije: “esta es una historia que quiero hacer película y una causa que quiero defender”.

Desde ese entonces he trabajado en “Temblores”. Lo que más tiempo me llevó fue la investigación, porque no me quise concentrar solo en la vida de ese primer Pablo, sino que busqué muchos más, recibí sus historias y así comencé a construir el personaje. Además el personaje vive en un mundo religioso y tampoco quería concentrarme en una sola religión, así que investigué sobre cada una de las religiones más conocidas en Guatemala.

Para crear un concepto “religioso”, le puse a la iglesia de la película elementos de varias religiones.

“Ixcanul” te abrió muchas puertas en su momento, ¿crees que se vendrán cosas más grandes con “Temblores”?

Espero poder seguir haciendo cine y seguir haciendo el cine que a mí me gusta, un cine que cuenta historias entretenidas y con ritmo, pero que a la vez hacen que el espectador se cuestione sobre nuestra sociedad. Que el espectador se preocupe por los derechos de los demás, que haga un verdadero viaje en la vida de otro personaje y trate de entender cómo se ven las cosas desde otra perspectiva.

¿Cuál fue el principal reto en la grabación de este filme?

Lo más complejo es que “Temblores” fue mucho más grande que la primera, en términos de equipo, de presupuesto, de cantidad de actores y del tamaño de la historia que se está contando. Además, si bien es cierto que filmar en las faldas de un volcán activo componía riesgos, grabar en la ciudad de Guatemala fue bastante complicado, porque es una ciudad muy grande, ruidosa y el tráfico complica mucho los movimientos del equipo, aunque sí aporta por la variedad de locaciones que propone.

Más de "Temblores"

Los protagonistas, ¿en base a qué elegiste al elenco de actores?

Algunos de ellos eran actores que yo estaba formando antes y los incluí en el proyecto, otros llegaron por llamados de casting. Hacemos siempre muchos llamados a audiciones así que todos los que quieran, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales.

El proceso fue muy largo ya que comencé a buscar a los actores cuando aún seguía trabajando el guion, pero al final fueron los indicados.

¿Cuál es el mensaje que buscas trasmitir con esta película?

Sin lugar a duda un mensaje de libertad. Los seres humanos somos mejores cuando vivimos en libertad, contrariamente a todo lo que les puedan meter en la cabeza. La opresión solo le resta interés a la vida, le resta felicidad a lo cotidiano y todos sabemos que la vida es muy corta como para vivirla bajo opresión o mentiras.

¿Has sentido el apoyo de los guatemaltecos en tus proyectos?

Si, mucho. No de todos, pero creo que los guatemaltecos en sí quieren ayudar a que las artes prosperen. La mayoría de la gente a quien le pedimos ayuda se portó generosa. Otros no querían vincularse con los temas que yo trato, así que no apoyaron, pero nos deseaban lo mejor. El problema del cine en Guatemala sigue siendo el mismo, la ayuda debe venir del Estado y eso aún no ha sucedido. Espero que la nueva mesa técnica que se creó pueda agilizar la formalización de ese fondo.