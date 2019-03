Carlos Peña comparte una curiosa foto junto con la exRBD Anahí

View this post on Instagram

Cierre de Viña Navideña 2018. Agradecido de terminar el año cantando y compartiendo con mis músicos. Me hizo muy feliz trasmitir una vez más mi pasión por la música, ver a un público entregado, cantando y aplaudiendo a pesar de frío… No saben lo que eso llena mi corazón. Y como dije ayer, ansioso por el 2019 🙂 Los quiero mucho. Gracias por capturar estos momentos @julemq . . . . #Bigband #musicfans #jazz #fan #business #singer #concert #newmusicalert #musicindustry #musicfan #entertainment #singersongwriter #carlospeñabigband #cpbigband @blessuregt @bantrab 😘😘