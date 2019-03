VIDEO. Ana María Polo quedó en shock con "aterrador" trío amoroso en Caso Cerrado

Ana María Polo quedó impactada al escuchar el inusual caso de una pareja que puso a prueba su matrimonio con tal de salvarlo, hasta hacer lo impensable.

Los litigantes causaron todo tipo de reacciones en el set del programa de Telemundo al narrar el por qué de su presencia en "Caso Cerrado".

La mujer demandaba a su esposo y le pedía a su esposo que despidiera a una empleada de ambos, pues ellos tienen una 'pet shop' (venta de mascotas).

Ella empezó a explicar cómo empezó, tras su siete años juntos él le dice que su relación se estancó:

"Decidió decirme que yo soy una mujer sumamente aburrida y le dije: '¿Qué quieres que hagamos? Innovemos, juguetes, inventemos algo', porque yo quiero salvar mi matrimonio", expresó la litigante.

En esa misma línea, continúo exponiendo el controversial tema señalando que su esposo le sugirió hacer un trío con una mujer, ella accedió pero antes tuvo una petición.

"Me parece machista el tema del trío con una mujer, primero vamos hacer un trío con otro hombre; como no me dijo ni sí o no, lo olvidé. Sin embargo, él me llevó al hombre que resulta ser el marido de la empleada que quiero despedir, pues él también es empleado. Ya no me pude echar para atrás porque yo ya había dado mi palabra. Me acosté con el otro hombre", expresó.

Lo peor de todo

La litigante contó que accedió a tener relaciones con la mujer y cuando a un cuarto que tienen dentro de la tienda la encontró con una pitón encima de ella y con varios animales al rededor. "Ellos pretendían que hiciéramos el trío en esas circunstancias, obvio me negué y me fui".

Después de todo ella descubrió que su esposo le era infiel con la mujer y por eso quiere que la despidan. Mientras que él la defiende, diciendo que es una excelente empleada.

Sin embargo, al pasar el testigo al set de televisión, la doctora Polo quedó consternada cuando observó la evidencia.

El video fue tan fuerte que tuvo que explicar que las imágenes fueron censuradas por el mismo programa. En el material audiovisual, el empleado del 'pet shop' fue expuesto cuando intimaba con una serpiente constrictora.

Lo que no sabían es que el demandado también tuvo "sexo" con el animal, al final ella ganó la demanda.