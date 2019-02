Revelan el nombre de la persona con la que José Luis de Río Roma engañó a Sherlyn

View this post on Instagram

Feliz cumple amor @joseluis_roma gracias por este tiempo de crecimiento y tantas risas! Gracias por tu hermosa familia y por hacerme parte! Deseo un año hermoso para ti,para @rioromamx y para nosostros. Más días de platicas hasta la madrugada y días de ver el cielo de la mano y de más amor ❤️ love u B.B.